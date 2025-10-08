Los cuatro partidos de este miércoles por octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile

Ayer martes arrancaron los octavos de final del Mundial Sub 20 que se desarrolla en Chile, con eliminación de la Roja incluida, y la acción por la cita planetaria continuará este miércoles.

La agenda para esta jornada 8 de octubre contempla cuatro partidos en dos jornadas dobles en dos regiones del país.

Todo comenzará las 16:30 horas, donde Argentina enfrentará a Nigeria en el Estadio Nacional, mientras que el partido que cerrará en el recinto de Ñuñoa será el de Japón ante Francia, a las 20:00 horas.

En tanto, a las 16:30 horas, pero en el estadio Fiscal de Talca, Colombia se medirá contra Sudáfrica, mientras que a las 20:00 horas, también en el Maule, Paraguay chocará con Noruega.

PURANOTICIA