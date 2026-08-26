Los cuatro exjugadores que baraja la U. Católica para reemplazar a Buljubasich en la gerencia deportiva

José María Buljubasich dejó de ser el gerente deportivo de Universidad Católica, cargo que ostentó durante 16 temporadas, periodo en el cual el club conquistó siete títulos de Primera División (cinco de ellos en torneo largo), una Copa Chile y tres Supercopas.

De inmediato la duda se instaló en quién podría ser su sucesor en el puesto y en ese contexto, TNT Sports reveló que serían cuatro los candidatos que maneja la dirigencia para asumir las funciones de "Tati".

Según el periodista Jorge Cubillos, la UC tendría en carpeta a cuatro exfutbolistas del cuadro precordillerano: José Pedro Fuenzalida, Cristián Álvarez, Milovan Mirosevic y Franco Costanzo.

Cabe mencionar que los primeros tres fueron capitanes del equipo, además de multicampeones e ídolos de la institución, mientras que el exarquero estuvo en el elenco cruzado desde 2013 y 2017, pero fue suplente en la gran mayoría de las campañas.

"En lo prioritario, la información es que sea identificado con Católica y por eso calzan estos apellidos que estamos dando y deben tener una formación relevante (en la Dirección Deportiva), por eso no es algo que se va a extender mucho. Quieren tener pronto a quién va a ser el reemplazante de Maria José Buljubasich", puntualizó el comunicador.

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