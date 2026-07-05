Los Cóndores vencen a Rumania en la Nations Cup y alistan duelo ante Hong Kong

Los Cóndores continúan escribiendo una de las etapas más exitosas de su historia. Bajo la dirección técnica de Pablo Lemoine, la selección chilena de rugby se ubica en el puesto 17 del ranking mundial de World Rugby y ya aseguró su clasificación a la Copa Mundial de Rugby de Australia 2027, la segunda consecutiva para el combinado nacional.

Actualmente, el quince nacional disputa la primera edición de la World Rugby Nations Cup, un nuevo torneo oficial creado por World Rugby para entregar competencia internacional de alto nivel a las selecciones clasificadas al próximo Mundial. El certamen se desarrolla durante julio y noviembre de 2026 y reúne a equipos que buscan seguir elevando su nivel competitivo.

Chile debutó con el pie derecho este sábado 4 de julio al imponerse por 48-31 a Rumania en el Estadio Nacional, en un encuentro que reunió a más de 15 mil espectadores. Tras ese triunfo, el plantel se trasladará a Viña del Mar para preparar su segundo compromiso del campeonato.

El próximo desafío de Los Cóndores será el sábado 11 de julio, a las 18:00 horas, frente a Hong Kong China en el Estadio Sausalito. Posteriormente, el equipo cerrará su participación en esta ventana internacional el sábado 18 de julio, cuando reciba a Georgia desde las 15:00 horas en el Estadio La Portada de La Serena.

PURANOTICIA