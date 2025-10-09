Los "Cóndores" enfrentarán a Italia, rival top 10, en fecha internacional de noviembre

La selección chilena de rugby viene de conseguir su clasificación a su segundo Mundial consecutivo tras vencer en el repechaje a Samoa.

El avance a la cita planetaria le significó a los "Cóndores", además, alcanzar su mejor ubicación en el ranking, en el 17° puesto del World Rugby.

Y las buenas noticias no paran para el combinado nacional. Es que en las últimas horas se anunció que el conjunto criollo se medirá con un potente rival.

Los "Cóndores" se medirán con Italia durante la próxima ventana internacional. El encuentro se disputará el 22 de noviembre en Génova.

Consignar que el elenco europeo se ubica en el 10° lugar del listado planetario, por lo que será una buena ocasión para medir el nivel de los nacionales.

