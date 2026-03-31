«Los Cóndores» ejercerán su localía en tres ciudades de Chile durante julio en la Rugby Nations Cup

Tras asegurar su presencia en el Mundial de 2027, la Selección chilena de rugby ya conoce el camino que recorrerá en su histórica primera participación en la Nations Cup.

El calendario oficial contempla que el combinado nacional dispute sus primeros tres desafíos íntegramente en territorio nacional durante el mes de julio.

La travesía de «Los Cóndores» se iniciará el sábado 4 de julio en el estadio Nacional, donde recibirán al seleccionado de Rumania.

Una semana después, la escuadra chilena se trasladará a la región de Valparaíso para medirse ante Hong Kong en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

El cierre de esta primera etapa de compromisos tendrá lugar en el estadio La Portada de La Serena, enfrentando al conjunto de Georgia.

El certamen, que se divide en ventanas de competencia para julio y noviembre, sitúa a Chile en la Zona A (América y el Pacífico) junto a potencias como Samoa, Tonga, Uruguay, Estados Unidos y Canadá.

Por su parte, el Grupo B, conformado por representantes de Europa, Asia y África, incluye a Georgia, Hong Kong (China), Portugal, Rumania, España y Zimbabue.

De acuerdo al formato de la competición, los equipos que finalicen en la primera posición de cada zona obtendrán el derecho a disputar la gran final para dirimir al campeón de la Nations Cup.

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