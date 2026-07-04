Los Cóndores debutan ante Rumanía en su histórico estreno en la Nations Cup

La selección chilena de rugby sale a la cancha del estadio Nacional a las 18 horas de este sábado para enfrentar a su similar de Rumanía, en su debut histórico en la Nations Cup.

Cabe recordar que el torneo fue creado por World Rugby para darle mayor rodaje a los equipos y hará su estreno en la presente temporada, repitiéndose cada dos años.

El certamen, además, servirá para que los Cóndores sumen experiencia de cara a su participación en la Copa del Mundo de Australia, segunda cita planetaria a la cual clasificó el combinado criollo.

Consignar además que el elenco nacional fue emparejado en el Grupo A con Canadá, Samoa, Tonga, Uruguay y Estados Unidos.

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