Conmebol designa árbitros para duelos de Universidad Católica y Coquimbo en Copa Libertadores

Universidad Católica y Coquimbo Unido se jugarán esta semana su paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América en partidos en que ambas escuadras jugarán como locales.

Y la Conmebol designó ya a los árbitros que dirigirán esos trascendentales duelos.

En el encuentro que se jugará este martes 17 en el Claro Arena entre la UC y Estudiantes de la Plata a partir de las 20.30 horas (1-1 en la ida) el juez será el colombiano Wilmar Roldán.

Y en el partido que disputará el miércoles 18 de agosto, Coquimbo Unido ante Platense en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso a las 18 horas (1-1 en la ida) el árbitro encargado de dirigir las acciones será el peruano Roberto Pérez.

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