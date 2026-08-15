Independiente negocia venta de Maximiliano Gutiérrez al Dynamo de Moscú

Maximiliano Gutiérrez partió este año desde Huachipato a Independiente de Buenos Aires y pese a la irregular actuación de su equipo -que recién despidió a su DT, Gustavo Quinteros- ha podido sobresalir.

Por ello es que está en la mira del fútbol europeo.

De hecho, la prensa argentina informó que los Diablos Rojos ya recibieron una oferta por el delantero chileno: seis millones de euros por parte de Dynamo de Moscú.

La oferta, en todo caso, habría sido desestimada en primera instancia por Independiente que habría mandado una contraoferta: siete millones 500 mil dólares por el pase del jugador de la selección chilena.

La operación involucra directamente a Huachipato, que mantiene el 50 por ciento del pase del jugador. El cuadro acerero, además, aún debe recibir dos millones de dólares de Independiente, correspondientes a la obligación de compra pactada cuando el chileno llegó a Argentina y que debe ser pagada en enero.

Ante una eventual venta, el elenco de Talcahuano aceptaría recibir cerca de tres millones y medio más por el jugador formado en su cantera.

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