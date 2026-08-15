Federación de Tenis descarta crisis institucional previo a duelo por Copa Davis

La Federación de Tenis de Chile tuvo un proceso electoral problemático que terminó con la elección de Milovan Kagevic como nuevo presidente del organismo.

Y las voces de distintos sectores no han disminuido, alertando por una crisis institucional que puede afectar incluso a lo que se viene en el ámbito competitivo: la disputa en la Copa Davis ante la poderosa España.

Por ello es que Kagevic, en un comunicado, salió a descartar la crisis y dar señales de “normalidad” antes de la importante confrontación ante los hispanos.

“Han tratado de implementar que en esta Federación existe una crisis, lo que descarto de raíz. Estamos operando de la mejor manera posible desde el día de nuestra llegada (…) Si quieren hablar de crisis, hablemos de cómo recibimos esta federación por parte de la administración de Sergio Elías”, señala el documento federativo.

A continuación, se hizo referencia a la confrontación ante España. “Estamos trabajando hoy en día por la Copa Davis, si bien no es nuestro único horizonte, desde el primer día que asumimos nos hemos enfocado en tomar las riendas del tenis chileno y de este gran desafío", afirmando que los preparativos están avanzando con “absoluta normalidad” y que existe una coordinación permanente con World Tennis para asegurar la buena organización de la serie.

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