Los Cóndores caen, pero dejan buena impresión

Chile sentenció este año su paso al próximo Mundial de Rugby -el segundo que de manera consecutiva jugará el equipo nacional- y ya se está preparando para la cita en Australia en 2027.

Así, este sábado Lo Cóndores jugaron un Test Match ante una potencia: Italia, encuentro que se jugó en el estadio Luigi Ferraris de Génova.

La escuadra dirigida por Pablo Lemoine jugó de igual a igual ante una selección que es décima en décima del mundo pese a perder 34-19.

Entre los jugadores chilenos que destacaron asoma claramente Nicolás Saab, autor de un gran try.

Italia desde lo ofensivo fue superior y estableció diferencias durante todo el partido, aunque Chile alcanzó a estar 14-15 abajo en el inicio del segundo tiempo luego que Nicolás Saab robara el balón en la salida de Italia para que, junto a una conversión de Tomás Salas, Los Cóndores llegaran a un esperanzador marcador que, sin embargo, no pudo sostener.

PURANOTICIA