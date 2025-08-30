Los Cóndores caen ante Uruguay y complican su camino al Mundial de rugby

No pudieron. Pese que por momento lograron equilibrar la lucha, Los Cóndores sucumbieron ante Los Teros de Uruguay (28-16) en la primera final sudamericana clasificatoria para el Mundial de rugby jugada en La Pintana.

El resultado deja todo muy complicado para Chile de cara a la revancha de la próxima semana en Montevideo.

En el primer tiempo, Uruguay logró tomar ventaja de 14-6 en la cuenta gracias a los tries de Felipe Arcos Pérez y Germán Kessler, más las conversiones de Felipe Etcheverry. Chile, en tanto, descontó con dos penales de Santiago Videla.

Luego vino lo mejor de Los Cóndores, con el try de Matías Garafulic más la conversión de Videla, para dejar la diferencia a uno con lo que se fueron al descanso.

Chile incluso alcanzó a ponerse en ventaja en el segundo tiempo (16-14) con un penal de Videla. Pero la esperanza duró muy poco porque Los Teros pronto lograron revertir la situación y alcanzar un a ventaja que les dio el triunfo final.

Tras esta derrota, Los Cóndores en el pleito de revancha a jugarse el próximo sábado en la capital uruguaya, tienen que conseguir la hazaña de ganar por 13 puntos para dar vuelta la llave.

Si no lo consigue, tendrá más opciones de ir a la Copa del Mundo pues, en ese caso, jugaría ante el último no clasificado del Pacific Nations Cup, torneo en el que están Canadá, Estados Unidos, Samoa y Tonga.

Esta en una llave de ida y vuelta. El que resulte ganador del cruce va directamente al Mundial, y el que pierde se meterá al Torneo Final de Clasificación (repechaje global).

