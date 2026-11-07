Los Cóndores caen 36-15 ante Portugal en Lisboa por la Nations Cup

La selección chilena de rugby sumó su quinta derrota histórica ante el conjunto luso. Ahora continuarán su gira europea enfrentando a España y Zimbabue.
Los Cóndores cayeron 36-15 ante Portugal en Lisboa en su cuarto partido en la Nations Cup 2026, en un duelo parejo al inicio y que después terminó siendo todo a favor de los locales.
El equipo dirigido por Pablo Lemoine viajó hasta el Estádio do Restelo para medirse ante una selección que pasa por uno de los mejores momentos de su historia reciente al mando del neozelandés Simon Mannix.
Portugal está 14° del ranking mundial.
Con este resultado, los chilenos sumaron su quinta derrota en el historial ante Portugal. La selección nacional, de hecho, nunca le ha podido ganar al conjunto luso.
Ahora Los Cóndores continuarán la gira europea y se enfrentarán ante España (14 de noviembre) y Zimbabue (21 de noviembre).
PURANOTICIA