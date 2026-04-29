Lorenzo Antillo oficializó su candidatura a la ANFP con duras críticas a Pablo Milad: "No hemos avanzado mucho"

El expresidente de Audax Italiano, Lorenzo Antillo, reconoció su deseo de ser candidato para suceder a Pablo Milad al mando de la ANFP una vez que concluya su periodo en noviembre próximo.

Durante una conversación con radio ADN, el directivo, quien también se desempeñó como gerente general del cuadro audino, ratificó sus aspiraciones señalando que "continuamos con esa idea, con muchas ganas. Esto nace desde el espíritu de poder contribuir a mejorar el fútbol chileno. Nace de querer implementar de la mejor manera lo que la nueva ley nos mandate y nos regule a través del reglamento que tiene que salir".

En esa misma línea, el candidato descartó motivaciones individualistas para asumir este desafío directivo. Al respecto, argumentó que "no es por un afán personal ni de poder, como hemos visto que podría estar ocurriendo y por eso el fútbol está como está. Me he podido juntar con algunos clubes. Por respeto a ellos no voy a dar nombres, pero sí me han manifestado su apoyo. Creo que es un momento en donde ojalá podamos dejar los egos de lado".

Las recientes modificaciones a la Ley de SADP también fueron abordadas por el dirigente. Sobre este punto, evaluó positivamente los cambios, aunque con reparos hacia la actual administración, indicando que "la separación (entre ANFP y Federación de Fútbol) era algo que necesitábamos y debía hacerse. Me parece que debió haber sido promovido y liderado por la ANFP, cosa que no fue así y tuvimos que esperar que nos mandataran desde el poder legislativo para poder hacerlo. Hay que hacer una ANFP que sea autosuficiente, que tenga un proyecto solvente, al igual que la Federación".

Sumado a lo anterior, el otrora timonel itálico hizo hincapié en las urgencias que enfrentará la próxima directiva. Planteó la necesidad de conformar un equipo de trabajo excepcional, enfatizando que "desde noviembre en adelante, se necesita un gobierno corporativo de emergencia. Es ahí donde hay que buscar a las mejores personas para que puedan liderar esto. Necesitamos crear ese gobierno corporativo que realmente pueda llevar al fútbol a ser un producto de interés".

Para concluir sus declaraciones, Antillo realizó un crudo análisis de la gestión de Pablo Milad. Dejando interrogantes abiertas sobre el estado actual de la actividad, sentenció: "Mirando cuatro años hacia atrás, ¿el fútbol está mejor, igual o peor? ¿Se podían jugar más partidos o menos? ¿Podíamos jugar en todas las ciudades y en todos los estadios? ¿Los torneos se definían en tribunales a fin de año? Ahí la gente puede ir sacando sus propias conclusiones. Desde mi punto de vista, no hemos avanzado mucho".

(Imagen: Pablo Vásquez R. / La Tercera)

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