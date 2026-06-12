Audax Italiano y D. La Serena animaron un tibio empate y siguen complicados en la tabla en la Liga de Primera

Audax Italiano cerró la primera rueda de la Liga de Primera animando un tibio empate a uno ante Deportes La Serena en el estadio Bicentenario de La Florida, resultado que dejó a los "tanos" muy cerca de las últimas ubicaciones de la competición.

Un partido de necesitados animaban audinos y granates, equipos separados por apenas dos puntos en la tabla y se llegaban a este compromiso a muy escasas unidades de la zona de descenso, y por lo mismo, no querían cerrar la primera rueda del certamen pensando en la parte baja.

Sin embargo y al margen de algunos cortos pasajes de buen juego, ninguno de los protagonistas demostró mucha claridad en los metros finales de la cancha durante un primer tiempo opaco, sobre todo por parte del dueño de casa, que prácticamente no exigió al portero rival José Ignacio Tapia, debutante en la categoría.

Las únicas aproximaciones de real peligro que se registraron en la fracción inicial fueron un cabezazo desviado de Gonzalo Escalante (11') y un disparo de Jeisson Vargas (27') que bloqueó el guardameta en el caso de los serenenses, mientras que en el local apareció Giovani Chiaverano con un tiro que manoteó el cancerbero (45+3').

El compromiso levantó un poco en el complemento registrándose al menos un mayor número de llegadas de riesgo, particularmente por parte de un cuadro de colonia que pudo adelantar las líneas gracias a algunas modificaciones que introdujo el técnico Gustavo Lema para cambiarle la cara a sus dirigidos.

No obstante, el elenco papayero también movió la pizarra y terminó siendo el que abrió la cuenta gracias a un potente frentazo de Escalante (73'). Pero la ventaja no le duró mucho tiempo ya que en el minuto 81, Diego Coelho aprovechó el pivoteo de un compañero para meter un potente testazo y emparejar las cifras.

Al final, el empate fue relativamente favorable para los nortinos, que se mantuvieron 12° pero con 18 puntos, siete por arriba de la zona de descenso. Los tanos, en tanto, quedaron 13° con 16 unidades, apenas cinco más que los equipos que estarían bajando de categoría.

En medio del extenso receso del certamen, los dos clubes disputarán la Copa Chile, con Audax Italiano debutando el próximo viernes recibiendo a Deportes Santa Cruz a partir de las 19:00. Por su parte, Deportes La Serena hará su estreno el domingo 21 visitando a contar de las 12:30 a Deportes Antofagasta.

Audax Italiano

Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Marco Collao (Vicente Zenteno, 54'), Daniel Piña; Raimundo Rebolledo, Federico Mateos (Mario Sandoval, 78'), Bryan Soto (Ignacio Fuenzalida, 45'), Michael Vadulli (Favian Loyola, 78'), Esteban Matus (Paolo Guajardo, 61'); Giovani Chiaverano, Franco Troyansky (Diego Coelho, 61'). (DT: Gustavo Lema)

Deportes La Serena

José Ignacio Tapia; Bruno Gutiérrez, Andrés Zanini (Joaquín Gutiérrez, 43'), Rafael Delgado, Yahir Salazar; Gonzalo Escalante, Francis Mac Allister, Felipe Chamorro (Ángelo Henríquez, 65'); Matías Pinto (Sebastián Díaz, 65'), Matías Marín (Fabricio Díaz, 86'), Jeisson Vargas (Milovan Velásquez, 90+4'). (DT: Felipe Gutiérrez)

Árbitro: Miguel Araos

Estadio: Bicentenario de La Florida

PURANOTICIA