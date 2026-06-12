Estados Unidos pasa por arriba de Paraguay y debuta con goleada en el Mundial 2026

Una fiesta se vivió en el estadio de Los Ángeles con la goleada de Estados Unidos por 4 a 1 sobre Paraguay, en la apertura del grupo D de la Copa Mundial 2026.

Los visitantes arrancaron con un remate de Antonio Sanabria que obligó al portero Matt Freese a realizar una gran parada. A partir de entonces, el dominio fue total de Estados Unidos.

Y los hombres de Mauricio Pochettino se adelantaron en el marcador después de un autogol de Bobadilla, quien, sin querer, introdujo la pelota en su propia portería (7').

El marcador se estiró a los 31 minutos tras la anotación de Balogun, rematando un pase de Pulisic por la banda izquierda.

El delantero anotó el tercero de Estados Unidos en el tiempo añadido de la primera parte, luego de recibir un pase en profundidad de Malik Tillman.

Ya en el segundo tiempo, Paraguay hizo algunas modificaciones como el ingreso de Magalhães, quien aprovechó un pase de Enciso y marcó el gol que les dio esperanzas (73').

Sin embargo, en la última jugada del partido, Reyna sacó un remate a tres dedos y selló la goleada norteamericana con un verdadero golazo a los 90 + 8.

(Imagen: FIFA)

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