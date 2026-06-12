ANFP exige investigación interna y activación de protocolos por vulneración a juveniles en O'Higgins

Continúan las repercusiones después de la denuncia y posterior querella que presentó O'Higgins contra un ahora exfuncionario del club por una "grave invasión a la privacidad" del camarín del plantel Sub-20 del "Capo de Provincia".

Si primero fue la ministra de Deportes, Natalia Duco, quien anunció la presentación de un oficio al club rancagüino para recabar mayores antecedentes, ahora la ANFP sacó la voz e instruyó a la tienda de la Sexta Región a tomar una serie de medidas para abordar la problemática

Por medio de un comunicado, desde el ente rector del fútbol chileno los instaron a activar el Decreto N° 22 "que aprueba el Protocolo General para la Prevención y Sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva nacional, aun cuando sea una persona sin vínculo con el club y fuera de sus dependencias. Lo anterior, atendida la estricta necesidad de cautela de la(s) víctima(s) y la potencial gravedad de los hechos que se señalan".

Además, solicitaron a la directiva del elenco celeste que "se adopten de manera inmediata todas las medidas de protección respecto de la(s) víctima(s) y se construya un plan de acción para el total esclarecimiento de los hechos y la determinación de sus responsables".

Asimismo, desde Quilín exigieron a la dirigencia del "O'Hi O'Hi" a "realizar de manera inmediata una investigación interna o bien informar del estado de alguna en curso, de acuerdo con el protocolo obligatorio aplicable, en el que se adopten todas las medidas que resulten pertinentes para arribar a la verdad de los hechos y cautelar la seguridad de la(s) víctima(s)".

Por último y junto con rechazar "categóricamente cualquier tipo de abuso y hechos de violencia que puedan ocurrir en el fútbol, así como también en el contexto de las actividades que desarrollan nuestros clubes asociados", la ANFP enfatizó que "nuestra prioridad es que la justicia esclarezca a la brevedad los hechos denunciados, se preste toda la atención y resguardo a la víctima y a los denunciantes, y que los eventuales responsables sean debidamente castigados".

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