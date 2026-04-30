“Lo que pasó es algo atípico”: Sebastián Pérez fue el héroe de Palestino tras tapar tres penales ante Gremio

Durante la tercera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana, Sebastián Pérez se erigió como la gran figura de Palestino. En el césped de La Cisterna, el guardameta del elenco árabe fue clave para sellar un empate sin goles frente a Gremio, luego de contener un lanzamiento penal en tres ocasiones consecutivas durante el certamen internacional.

Una vez consumada la paridad frente a la escuadra brasileña, el arquero analizó su destacada actuación. Al respecto, el jugador manifestó: "Es algo inusual, he tenido noches importantes, donde he sacado grandes resultados, pero lo que pasó es algo atípico. A veces uno ve también que los arqueros atajan tres penales, pero en una definición de penales, en los 90 minutos es muy difícil lo que pasó. Con el correr de los días y con el tiempo uno irá asimilando lo que pasó esta noche".

Respecto a los disparos contenidos a Carlos Vinícius, el popularmente conocido como "Zanahoria" detalló la dinámica de la jugada: "En el segundo penal sí creo que me adelanté, él iba dando muchos pasos, nunca se decidía cuándo patear y me jugué un poquito antes. Hay estudio, hay fortuna también. A veces uno puede ver muchos videos, pero es lo que va dictando en el en vivo, cómo está uno como arquero, cómo está el pateador también. Pensé que iban a cambiar de pateador, pero siguió el mismo, así que es un conjunto de cosas".

En cuanto a las reacciones al interior del camarín una vez finalizado el compromiso, el meta dio a conocer las palabras de sus compañeros de equipo. "Me felicitaron, también había que mantener para mantener a Palestino en el partido. Si no era ganar, había que sumar para seguir con vida en la fase de grupo", confidenció.

Finalmente, a la hora de hacer un balance sobre la igualdad conseguida ante Gremio, el portero destacó la importancia de la unidad obtenida. "Más allá de los penales, siempre sumar es positivo, nos deja con vida en la competencia. Sabemos que si queremos clasificar tenemos que sacar puntos importantes allá en Montevideo y en Brasil", concluyó.

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