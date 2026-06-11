Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Chile escala posiciones en el ranking FIFA tras amistosos en Europa ante Portugal y Congo

Chile escala posiciones en el ranking FIFA tras amistosos en Europa ante Portugal y Congo

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

La Selección chilena subió tres posiciones en la clasificación mundial, superando a Perú en Sudamérica.

Chile escala posiciones en el ranking FIFA tras amistosos en Europa ante Portugal y Congo
Jueves 11 de junio de 2026 14:38
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

TOP TEN DEL RANKING FIFA
DEMÁS SUDAMERICANOS

Este jueves arranca el Mundial 2026 y antes de que comience la cita planetaria, la FIFA actualizó el ranking, el cual trajo positivas noticias para la Selección chilena.

Es que tras su gira por Europa, donde cayó ante Portugal y venció a República Democrática del Congo, la Roja subió tres posiciones.

El combinado que adiestra Nicolás Córdova ganó 5,26 puntos y escaló al casillero 51 de la clasificación mundial. Además, la escuadra nacional superó a Perú entre los elencos sudamericanos al situarse en la octava posición.

Respecto al top ten, Argentina recuperó el primer puesto, mientras que España se mantiene segundo y Francia, que cedió el liderato, bajó al tercer lugar.

TOP TEN DEL RANKING FIFA

1° Argentina: 1877.27 (+2)

2° España: 1874.71 (0)

3° Francia: 1870.70 (-2)

4° Inglaterra: 1828.02 (0)

5° Portugal: 1767.85 (0)

6° Brasil: 1765.86 (0)

7° Marruecos: 1755.10 (+1)

8° Países Bajos: 1753.57 (-1)

9° Bélgica: 1742.24 (0)

10° Alemania: 1735.77 (0)

DEMÁS SUDAMERICANOS

13° Colombia: 1698.35 (0)

16° Uruguay: 1673.07 (+1)

23° Ecuador: 1598.52 (0)

41° Paraguay: 1505.35 (-1)

49° Venezuela: 1469.18 (0)

51° Chile: 1458.20 (+3)

52° Perú: 1457.69 (+1)

77° Bolivia: 1326.00 (-1)

PURANOTICIA

Cargar comentarios