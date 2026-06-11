Encuesta Cadem: Brasil lidera preferencias de los chilenos para ganar el Mundial y Argentina asoma como la posible decepción

La más reciente encuesta semanal Cadem de Tendencias reveló las preferencias y expectativas de los chilenos de cara al Mundial, mostrando a Brasil como el equipo que genera mayor simpatía entre los aficionados nacionales y a Argentina como la selección que podría convertirse en la principal decepción del torneo.

Según el estudio, un 14% de los encuestados manifestó que le gustaría que Brasil se coronara campeón del certamen, mientras que un 16% considera que Argentina será la gran decepción de la competencia.

CRISTIANO RONALDO LIDERA LAS PREFERENCIAS

En cuanto a los jugadores llamados a marcar diferencias en el Mundial, Cristiano Ronaldo encabeza las menciones con un 23%, consolidándose como el principal favorito de los chilenos para ser la gran figura del campeonato.

Más atrás aparecen el español Lamine Yamal y el francés Kylian Mbappé, ambos con un 12% de las preferencias.

ALTO INTERÉS POR EL MUNDIAL

El sondeo también muestra un importante nivel de atención hacia el torneo. Un 44% de los consultados declaró tener interés en el Mundial, mientras que seis de cada diez personas creen que seguirán los partidos.

Asimismo, el 46% estima que el campeonato será una instancia para compartir en familia, y un contundente 78% aseguró que verá los encuentros desde su casa.

EL ÁLBUM DEL MUNDIAL

La encuesta también abordó el tradicional fenómeno del álbum del Mundial. Según los resultados, dos de cada diez personas cuentan con el álbum oficial, cifra que aumenta a 28% entre quienes tienen entre 35 y 54 años.

Entre quienes participan de esta actividad, el 33% ha comprado entre 11 y 30 sobres, mientras que un 23% asegura haber adquirido más de 60 sobres.

Además, el intercambio de láminas continúa siendo una práctica habitual. Entre quienes poseen el álbum, 63% ha intercambiado figuritas y un 47% afirma que le gusta participar en cambiatones.

PURANOTICIA