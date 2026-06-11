Rodrigo Echeverría habría sido descartado como posible refuerzo de Gremio para el segundo semestre

Desde hace algunas semanas, en Argentina se ha venido rumoreando sobre el presunto interés que tendría Independiente de Avellaneda en Rodrigo Echeverría, actualmente en Club León de México.

El mediocampista chileno es un viejo conocido del fútbol trasandino gracias a las buenas campañas que hizo con la camiseta de Huracán entre 2023 y 2024, marcando cuatro goles y aportando tres asistencias en 56 compromisos.

Sin embargo, desde el otro lado de la cordillera, el periodista Martín Roldán aseguró que "Eche" se alejó de la órbita del denominado "Rey de Copas" ya que se transformaría en fichaje de Gremio de Porto Alegre.

Pero el comunicador brasileño Bruno Abichéquer dio una información completamente diferente, señalando que desde el elenco gaúcho negaron cualquier tipo de acercamiento con el volante.

De hecho, el profesional apuntó que el conjunto buscaría reducir el número de extranjeros en su plantel, cerrándole la puerta a Echeverría, quien viene de jugar 33 partidos y entregar una habilitación en la pasada temporada en México.

(Imagen: @rodrigo20echeverria)

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