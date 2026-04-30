“Lo primero es el estadio”: Insulza asume en Azul Azul con críticas al pasado y foco en la transparencia

Con la salida de Michael Clark de la presidencia, la reciente Junta de Accionistas de Azul Azul celebrada el martes dejó importantes cambios. Cecilia Pérez asumió como la nueva timonel de la concesionaria, instancia en la que la conformación de la renovada mesa directiva tuvo como gran sorpresa la incorporación del exministro José Miguel Insulza.

En el marco de esta nueva etapa bajo el mandato de Pérez, el recién integrado director de la sociedad anónima a cargo de Universidad de Chile dejó en claro que la construcción de un recinto deportivo propio asoma como una meta primordial para la actual gestión.

Durante una conversación con el medio ExAnte, el ex secretario general de la Organización de Estados Americanos y antiguo parlamentario detalló sus prioridades: "Lo primero es el tema del estadio. Luego, la relación entre Azul Azul y la Universidad de Chile, que no es todavía buena. Falta confianza y transparencia".

Al ser consultado por los intentos anteriores para levantar un reducto, específicamente el controversial plan frustrado durante la época de la Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile (Corfuch), el político fue categórico. "Hubo un montón de cuestiones raras, un estadio mecano que fueron a comprar, lo dejaron en una bodega y lo vendieron como fierro viejo", afirmó.

Finalmente, Insulza confesó cómo le afectó observar los avances en materia de infraestructura que logró la UC. "Cuando me invitaron al estadio de la UC recién inaugurado, la verdad es que me golpeó fuerte ver un estadio tan bonito, una tribuna atractiva y nosotros ni siquiera habíamos empezado a construir uno. Me dio un poco de envidia sana", concluyó el nuevo integrante del directorio azul.

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