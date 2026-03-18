Limache le cierra la puerta a Colo-Colo por su figura: Daniel Castro seguirá siendo la cara del proyecto

El buen nivel mostrado por Daniel Castro en Deportes Limache le significó ser pretendido por Colo-Colo, cuadro que realizó una oferta en el último mercado de pases. Sin embargo, la propuesta no fue aceptada por el conjunto "tomatero".

El presidente del elenco limachino, César Villegas, se refirió al motivo por el cual rechazaron la oferta del Cacique y de otros clubes que también buscaron el fichaje de "Popín".

"Dani tenía ofertas de Argentina, del Bolívar, también de Colo Colo, pero él es parte del proyecto. Imagínate, yo hace 10 años lo fui a buscar a General Velásquez. Ha sido un proceso gradual, así como el club ha crecido", reconoció el timonel en dialogo con Las Últimas Noticias.

"Dani es la imagen del club. Ha crecido como jugador profesional, como persona, y tiene un cariño y un arraigo. Él también quiere consagrar el proyecto con la imagen de una copa internacional y poder seguir después su rumbo", añadió el mandamás.

Por último, Villegas aclaró que, al término de la presente temporada, el delantero podría salir del conjunto "tomatero": "si es que llega algo que sea conveniente para él primero que todo y después para el club".

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