Limache le cierra la puerta a Colo-Colo: descartan salida de Meneses y Montecinos en pleno mercado

Con la próxima apertura del mercado invernal de fichajes en el fútbol chileno, uno de los equipos que buscará reforzarse para afrontar la segunda parte de la temporada 2026 será Colo-Colo, actual líder del Campeonato Nacional.

En los últimos días, surgieron versiones que apuntaban a un supuesto interés del cuadro albo por incorporar a dos de las principales figuras de Deportes Limache, sorpresivo sublíder del torneo: Jean Meneses y Joaquín Montecinos.

Sin embargo, el presidente del conjunto “tomatero”, César Villegas, descartó cualquier posibilidad de salida de ambos futbolistas y aseguró que no existe ninguna oferta formal desde Macul.

“Al menos a mí, como presidente, no me ha llegado ninguna oferta ni me han preguntado por ninguno de los dos”, afirmó el dirigente en conversación con radio ADN.

Respecto a la situación de Meneses, conocido como “Takeshi”, Villegas también cerró la puerta a una eventual transferencia dentro del fútbol chileno. “Meneses tiene una cláusula de salida, pero siempre y cuando sea para el extranjero. Para el mercado nacional es imposible”, explicó.

Sobre Montecinos, el timonel aclaró que el jugador mantiene vínculo vigente con el club. “Montecinos también tiene contrato vigente. Son especulaciones que empiezan a surgir en estas últimas cuatro o cinco fechas”, señaló.

Además, enfatizó que el foco del club sigue estando en la campaña deportiva de esta temporada. “Nosotros no nos preocupamos de eso, estamos enfocados en las cuatro finales que nos quedan para terminar la primera rueda y después ver de qué forma nos vamos a potenciar para seguir peleando el campeonato y cumplir el objetivo de llevar a Limache a una copa internacional”, sentenció Villegas.

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