Limache busca mantener "paternidad" sobre Colo-Colo y Everton recibirá a Calera: conozca la programación de la fecha 1 del torneo

Este fin de semana vuelve la acción del Campeonato Nacional 2026, con una fecha que tendrá especial protagonismo para los equipos de la región de Valparaíso, que animarán interesantes partidos desde el sábado hasta el lunes.

Los partidos comenzarán este viernes, cuando Universidad de Chile reciba a Audax Italiano a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, dando el vamos oficial a una nueva temporada del fútbol chileno.

Sin embargo, uno de los encuentros más esperados se vivirá el sábado, cuando Deportes Limache enfrente a Colo-Colo a las 12:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. El conjunto limachino buscará mantener su positiva racha ante el elenco albo, ya que ambos equipos se han enfrentado en cuatro oportunidades, con un balance favorable para Limache de dos triunfos, dos empates y ninguna derrota, consolidando así su denominada “paternidad” frente al popular.

La jornada del domingo continuará con dos partidos. A las 18:00 horas, Deportes La Serena será local ante Universidad Católica en el Estadio La Portada, mientras que a las 20:30 horas, Palestino recibirá a Ñublense en el Estadio Municipal de La Cisterna.

La fecha se cerrará el lunes, nuevamente con protagonismo regional. Everton de Viña del Mar se medirá ante Unión La Calera a las 20:00 horas en el Estadio Sausalito, en un duelo clave entre equipos de la Región de Valparaíso. En paralelo, O’Higgins enfrentará a Deportes Concepción a las 20:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.

De esta manera, el Campeonato Nacional 2026 inicia su camino con una agenda cargada de partidos atractivos, donde los elencos de la Región de Valparaíso buscarán comenzar la temporada con el pie derecho.

