Limache abre y Calera cierra la fecha 3 de la Liga de Primera: Everton recibe a Ñublense

Con la sorpresiva victoria de O'Higgins ante Colo-Colo en el estadio Monumental, se puso fin a la segunda fecha de la Liga de Primera, pero la acción continuará este fin de semana con el desarrollo de la tercera jornada.

Todo arrancará el viernes 28 de febrero, cuando Deportes Limache reciba en el estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera a Coquimbo Unido a las 20:00 horas.

En tanto, el sábado 1 de marzo destaca el clásico de colonias entre Palestino y Audax Italiano en La Cisterna y el cotejo entre Universidad Católica y Deportes Iquique, ambos a las 18:00 horas.

Por su lado, el domingo 2 de marzo, Colo-Colo visitará a Huachipato en Talcahuano desde el mediodía; mientras que el líder Universidad de Chile también será forastero, ante Cobresal en El Salvador desde las 18:00 horas.

Esta es la programación completa de la tercera fecha de la Liga de Primera:

VIERNES 28 DE FEBRERO

20:00 horas, Deportes Limache vs. Coquimbo Unido, estadio Nicolás Chahuán Nazar.

SÁBADO 1 DE MARZO

12:00 horas, Deportes La Serena vs. Unión Española, estadio La Portada.

18:00 horas, Universidad Católica vs. Deportes Iquique, estadio Santa Laura.

18:00 horas, Palestino vs. Audax Italiano, estadio Municipal de La Cisterna.

20:30 horas, Everton vs. Ñublense, estadio Sausalito.

DOMINGO 2 DE MARZO

12:00 horas, Huachipato vs. Colo-Colo, estadio Huachipato-CAP Acero.

18:00 horas, Cobresal vs. Universidad de Chile, estadio El Cobre.

20:30 horas, Unión La Calera vs. O'Higgins, estadio Nicolás Chahuán Nazar.

PURANOTICIA