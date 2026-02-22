Liga de Ascenso: Unión Española debutó con triunfo e Iquique fue una aplanadora

Los dos equipos que descendieron la temporada pasada, Unión Española y Deportes Iquique, comenzaron con el pie derecho su participación en la Liga de Ascenso, sumando importantes triunfos en la primera fecha.

El conjunto hispano debutó este sábado con una sólida victoria por 2-0 ante San Luis de Quillota, en un partido donde mostró orden y efectividad.

Los goles de Unión Española fueron convertidos por Kevin Contreras y Gabriel Norambuena, quienes marcaron en momentos clave para asegurar los primeros tres puntos del torneo.

Por su parte, Deportes Iquique protagonizó la actuación más contundente de la jornada, imponiéndose por 5-0 como local frente a Unión San Felipe.

La gran figura del encuentro fue Álvaro Ramos, autor de dos conquistas, mientras que Edson Puch, Diego Orellana y Franco Ledesma completaron la goleada de los Dragones Celestes.

El equipo nortino mostró una clara superioridad durante todo el compromiso, dominando el juego y aprovechando cada oportunidad frente al arco rival.

La primera fecha de la Liga de Ascenso continuará este domingo con los encuentros entre Rangers de Talca y Deportes Antofagasta, además del duelo entre Deportes Puerto Montt y Deportes Copiapó.

La jornada inaugural se cerrará el lunes con los partidos Cobreloa ante Deportes Temuco y Curicó Unido frente a Magallanes, completando así el estreno del campeonato.

