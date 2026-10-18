Liga de Ascenso: Curicó se salva y Unión San Felipe sigue en zona de peligro

La Liga de Ascenso está en momentos de definición. Y en el inicio de la jornada dominical de la fecha 28 -la antepenúltima- ya quedó sentenciado algo: que Curicó no descenderá.

Ello porque los curicanos empataron 2-2 en La Granja ante Iquique y sumaron así 28 unidades, que son ahora inalcanzables para el equipo que hoy está último: Rangers (21).

Los goles que le dieron el respiro a Curicó fueron logrados por Henry Sanhueza (44’) y Leandro Benegas (65’) de penal, mientras que los de Iquique (que ahora suma 35 unidades y aún lucha por llegar a la liguilla) fueron ambos de Agustín Venezia (45’ y 53’), el segundo de penal.

La escuadra que no pudo salir de la tensión del descenso fue Unión San Felipe que con su empate 2-2 con Temuco como local se quedó sólo con 23 unidades.

Los aconcagüinos llegaron a estar 2-0 arriba con los goles de Gonzalo Jara (34’) y Bryan González (45’), pero los sureños pudieron equilibrar el marcador en el segundo tiempo con los tantos de Diego Buonanotte (62’) de penal, y de Christian Rocha (65’).

Temuco así llegó a los 36 puntos y también lucha aún por llegar a la liguilla.

PURANOTICIA