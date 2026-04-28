"Les dije que no": Pablo Guede reveló que rechazó volver a Colo-Colo antes de fichar en Alianza Lima

La posibilidad de concretar un segundo ciclo al mando de Colo-Colo, escuadra a la que dirigió entre 2016 y 2018, fue una opción real para Pablo Guede antes de que firmara a fines de 2025 por Alianza Lima. Sin embargo, el destino del entrenador argentino terminó siendo el cuadro peruano.

Fue el propio estratego trasandino quien dio a conocer que la dirigencia de Blanco y Negro se comunicó con él previo a que abrochara su llegada al conjunto incaico. Pese al interés, optó por rechazar la propuesta del Cacique.

Durante una entrevista con el programa Fútbol Satélite, el DT detalló cómo se dieron los acercamientos: "Yo no quería entrenar. Me había llamado Atlético Nacional y terminé diciéndole que no. También Colo-Colo y les dije 'no, hablemos la semana que viene, quiero ver al equipo'".

Las razones detrás de esta negativa radicaban en aspectos estrictamente personales. "Estaba en un momento complicado de mi vida, con el nido vacío, se me habían ido los hijos. Mis hijas estudian en Madrid y mi hijo en Budapest, así que me quedé solo con mi señora. Me costó, no quería alejarme", añadió el profesional.

Por otro lado, el técnico contó qué fue lo que le sedujo para fichar en la escuadra limeña tras conversar con el directivo de la institución. "Cuando me llamó Franco (Navarro, gerente deportivo), le pregunté por el proyecto y cuando colgué, mi señora me vio la cara y me dijo, 'nos vamos a Lima, ¿no?'", relató.

Para sentenciar su testimonio, Guede dejó en claro la rapidez con la que tomó la determinación: "Le contesté 'me parece que sí'. Y fue así. En cuanto me contó cuáles eran los objetivos del club, no lo dudé".

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