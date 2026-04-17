Leporati tras la clasificación al Mundial Sub 17: “Tuvimos un partido redondo cuando más lo necesitábamos”

Con un contundente triunfo por 4-0 frente a Bolivia durante los playoffs del Sudamericano, la Selección chilena Sub 17 abrochó sus pasajes para el Mundial de Qatar. Este torneo, programado para noviembre próximo, marcará la segunda participación consecutiva de la Roja en una cita planetaria de esta categoría.

Una vez concretada la meta, Ariel Leporati, técnico del combinado nacional, no ocultó su satisfacción frente a lo que calificó como un reto de alta complejidad.

En diálogo con la Federación de Fútbol de Chile, el estratega analizó el desempeño de sus pupilos: "El Sudamericano iba a ser así, sabíamos que teníamos que trabajar muy duro. Estábamos en un grupo muy parejo y obviamente nos hubiese gustado clasificarnos primero. Pero ahora teníamos una final y la preparamos muy bien. Los jugadores estuvieron al límite dando el máximo. Fue un buen partido y conseguimos la clasificación al Mundial que tanto queríamos. Tuvimos por fin un partido redondo en el que te sale todo. Necesitábamos un partido así en el Sudamericano, Bolivia era un rival peligroso, con esa seriedad tomamos el partido y nos resultó".

Junto con valorar la victoria, el entrenador evidenció su esperanza respecto al porvenir de la disciplina a nivel local. "Hay un proyecto formativo en el fútbol chileno que lleva unos años y está tomando forma. No es conseguir resultados de la noche a la mañana, hay que tener calma como en la vida misma. Nos estamos alineando todas las partes, falta mucho trabajo aún, pero los que amamos el fútbol y este país queremos volver a estar en los mejores lugares de Sudamérica. Eso requiere un proceso y es lo que estamos haciendo con estas categorías", profundizó.

Para cerrar su intervención, Leporati remarcó el impacto que tendrá este logro en el desarrollo de los futbolistas: "Era muy importante clasificar al Mundial. Ir a un Mundial en estas categorías significa que los clubes van a hacer más por sus jugadores y que tendrán más vitrina. Es un círculo virtuoso que ayuda a que los jugadores lleguen a Europa. Era un paso importante y estamos contentos. El desafío ahora es mayor, no sólo por el Mundial, sino por lo que se les viene en la carrera a estos jóvenes. No es quedarse sólo con esto, es seguir mejorando y potenciarse. Es un desafío difícil, pero estamos convencidos que tomarán el mensaje para ser jugadores de elite".

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