Leonidas Vial niega haber ingresado denuncia en contra de Aníbal Mosa en Blanco y Negro

Colo-Colo sumó un nuevo problema extra futbolístico, luego de que una denuncia por presunta adulteración de los estados financieros de Blanco y Negro pusiera en jaque la continuidad presidente del club, Aníbal Mosa, tras la junta de accionistas que se celebró durante la mañana de este lunes en el estadio Monumental.

Según consigna El Mercurio, fueron los empresarios del bloque opositor Leonidas Vial y Gabriel Ruiz-Tagle quienes ingresaron la acusación en contra de Mosa. Sin embargo, el primero de estos se desmarcó de la polémica.

"La verdad es que es mala leche, no sabía que habían hecho esto. Eso lo hizo gente del directorio", indicó el referido en entrevista con The Clinic, agregando que "me pareció increíble aparecer en una foto como que yo había entrado a denunciar una cosa que no tenía idea, y que tampoco no tengo nada que decir, y no me interesa".

En la misma línea, planteó que "es muy muy malo que alguien vaya a adulterar algo que es público, pero también es muy preocupante que la corporación social de Colo-Colo apoye a este mismo señor que tiene trabajando dentro a un gánster".

Vial prosiguió con sus descargos e indicó que "esto es una más para la Conmebol y para todos es una más. Qué pena por Colo-Colo, y por los hinchas que esto esté tomado por un asunto político y que estén pasando todas estas cosas. Imagínate el perjuicio financiero que le pueden colocar a una sociedad anónima, si es una sociedad anónima que tiene montones de accionistas".

Sobre las acusaciones que pesan sobre la administración Mosa, puntualizó "que digan que ha adulterado el balance de la sociedad anónima es peligrosísimo. Yo he vivido en este tema financiero, y la verdad es que eso es peligrosísimo. Un mal para todos".

PURANOTICIA