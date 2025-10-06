Leones de Quilpué se mantiene como el único invicto de la Liga Nacional de Básquetbol

El Club Deportivo Colegio Los Leones de Quilpué atraviesa un gran momento deportivo y se mantiene sin derrotas entre los 12 equipos de la primera división del básquetbol chileno, tras sus recientes victorias como visitante.

El jueves 3 de octubre, se impusieron por 79 a 59 frente a Boston College en Santiago, con una destacada actuación del chileno Darrol Jones, elegido MVP del encuentro tras anotar 18 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias.

Posteriormente, el domingo 5, el conjunto quilpueíno reafirmó su gran nivel al vencer por 82 a 55 a Español de Talca, nuevamente como visitante. En esa ocasión, el base Benjamín Herrera fue elegido jugador más valioso con 13 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias.

Con estos resultados, el cuadro felino lidera la tabla de la Zona Centro, mientras que en la Zona Sur el puntero es CD Valdivia, que se mantiene a un punto de distancia tras registrar una derrota en lo que va del torneo.

El equipo dirigido por el español Guillermo Frutos, ex asistente técnico del Real Madrid Basket, continúa trabajando intensamente de cara a los próximos desafíos.

Volverán a la acción esta semana, cuando reciban en el Gimnasio Colegio Los Leones a Universidad Católica el jueves 9 de octubre a las 20:00 horas, y a Colo Colo el domingo 12 a las 20:30 horas.

Las entradas para ambos encuentros están disponibles a través de ticketplus.cl.

