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Leonardo Valencia se convirtió en nueva incorporación de D. Limache para la segunda parte del 2026

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El cuadro "tomatero" confirmó la llegada del exjugador de Deportes Concepción para afrontar la segunda rueda de la Liga de Primera.

Leonardo Valencia se convirtió en nueva incorporación de D. Limache para la segunda parte del 2026
Miércoles 15 de julio de 2026 21:07
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Deportes Limache se quiere reforzar de buena manera para pelear con todo en la segunda rueda de la Copa de la Liga.

Y el cuadro "tomatero" dio un golpe al anunciar este miércoles el fichaje de Leonardo Valencia, quien selló su salida de Deportes Concepción.

"El volante llega procedente de Deportes Concepción y cuenta con pasos en Santiago Wanderers, Colo-Colo, Universidad de Chile, Botafogo, entre otros. Además, vistió la camiseta de la selección chilena", informó el conjunto limachino en sus redes sociales.

Consignar que el elenco dirigido por Víctor Rivero comenzará la segunda rueda del Campeonato Nacional nada menos que ante el líder Colo-Colo, partido que está programado para el próximo viernes 24 de julio, a las 20:30 horas en el estadio Monumental.

(Imagen: @clubdeporteslimache)

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