Leonardo Rodríguez por muerte de Miguel Ángel Russo: "El dolor me supera"

El fútbol está de luto. El miércoles se confirmó el fallecimiento a sus 69 años de Miguel Ángel Russo, técnico de Boca Juniors y quien llevó a Universidad de Chile a las semifinales de la Copa Libertadores de 1996.

Por eso, la muerte del estratego argentino golpeó fuerte alrededor del cuadro azul y un integrante y figura de ese plantel, como es Leonardo Rodríguez, lamentó la partida del DT.

"El dolor me supera, la tristeza es infinita. La batalla es desigual para un hombre que sabía competir", escribió el otrora volante en Instagram.

"Tu sonrisa. 'Esto es Copa Libertadores', decías y respondías todo sin decir nunca nada. Extraordinario Miguelo, te vamos a extrañar. Volá alto", añadió el "Leo".

Consignar que Russo tuvo revancha y conquistó la Copa Libertadores de 2007 con Boca Juniors. Además, fue campeón con Lanús, Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield, Rosario Central y Millonarios.

