Leonardo Ramos pide perdón por su abrupta salida de U. de Concepción y espera que al club "le vaya bien"

Un día después de Universidad de Concepción anunciara su salida de la institución, el director técnico Leonardo Ramos rompió el silencio para despedirse del cuadro "forero" y explicar las razones de su abrupta renuncia.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, el uruguayo partió agradeciendo "al club cómo se han comportado con nosotros. Desde el primer día nos brindaron absolutamente todo lo que pedíamos".

El estratego destacó que "el equipo y el plantel eran muy interesantes y nos dio gusto trabajar. Nos llevamos una muy buena impresión de la ciudad, del club y de los jugadores. Uno siempre recoge amistades en los lugares donde ha estado y nos llevamos un montón de gente con mucha relación a futuro".

Con respecto a su partida después de 48 días de haber asumido el cargo, el DT pidió perdón y aclaró que "fue una decisión más personal por un tema familiar, el club no tuvo absolutamente nada que ver, fue decision mía y espero que al club le vaya bien".

Es importante mencionar que durante la mañana de este miércoles, Danubio de Uruguay anunció a Ramos como su nuevo entrenador, mientras que en la UDEC fue anunciado el interinato de Ricardo Viveros, histórico del "Campanil".

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