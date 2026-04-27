Leonardo Ramos desafía el liderato de Colo-Colo: "Fuimos superiores al rival"

Luego de conseguir una victoria en el estadio Collao frente a la Universidad de Concepción, Colo-Colo volvió a instalarse en la primera posición del Campeonato Nacional 2026. Gracias a este resultado, la escuadra alba logró igualar en lo más alto de la tabla al sorprendente elenco de Deportes Limache, sumando ambos un total de 21 puntos.

A pesar del traspié sufrido frente al Cacique, el estratega a cargo del Campanil, Leonardo Ramos, optó por restarle dramatismo a la caída. En su análisis, el director técnico afirmó con convicción que sus dirigidos mostraron un mejor nivel que el cuadro albo durante el desarrollo del compromiso.

Quien tuviera un paso como defensa por el elenco de Macul durante la temporada 2003, entregó su visión del encuentro señalando: "La sensación que me queda es que el equipo en el segundo tiempo cambió su manera. Creo que fuimos superiores al rival". De esta forma, el adiestrador uruguayo valoró el alza de sus pupilos en el complemento.

Profundizando en el trámite del juego, el entrenador charrúa hizo hincapié en las consecuencias de no aprovechar las oportunidades frente a la portería contraria. Al respecto, agregó que "cuando tienes una superioridad de esa manera, si contra equipos grandes no lo defines rápido, puedes llegar a sufrir hasta el último, como nos pasó ahora".

Para concluir su evaluación del duelo, Ramos dejó en claro cuál fue el lapso que más lo dejó conforme respecto al rendimiento de la escuadra penquista. "Me quedo con la segunda parte del segundo tiempo. El equipo puede y debe hacer lo que hizo, ser protagonista total del partido", sentenció el DT.

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