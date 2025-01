Leandro Díaz le da un durísimo golpe a U. de Chile y decide continuar en Lanús

Parecía que en las próximas horas Universidad de Chile sellaría a Leandro Díaz como su nuevo refuerzo para esta temporada 2025. Sin embargo, los azules sufrieron un duro golpe y el delantero argentino finalmente no arribará al club.

El atacante trasandino decidió continuar en Lanús, por lo que el elenco estudiantil tendrá que buscar un nuevo ariete. El propio jugador explicó las razones para rechazar a los laicos.

"Hubo alguna conversación con la Universidad de Chile, pero tengo la decisión de quedarme y no me quiero ir así de esta manera. Lanús se merece más de mí. El entrenador decidirá si juego, pero yo todavía tengo un año más de contrato, no me voy a ir a ningún lado y me voy a quedar. Cuando me vuelvan a necesitar voy a estar a muerte con el club. Hablé con el entrenador y estaba triste, dolido, hablamos bastante tiempo y reconocí mi error. Tengo que hablar con los dirigentes nada más", expresó en el programa "No veo la hora" de DSports.

Resulta que hace poco más de una semana, el futbolista protagonizó una pelea en un amistoso ante Tigre, donde le pegó un puñetazo a un rival tras un entrevero con un juvenil. El jugador fue "cortado" de la pretemporada y justo ahí apareció la oferta de la U. Sin embargo, el delantero se quedará en Lanús, pese a que todavía no es considerado.

"Me queda un año de contrato en Lanús y algunos ya me estaban despidiendo, estoy tranquilo, pero un poco dolido por toda la situación. En un partido donde nos vamos a divertir, tenemos que pasar un mal momento. Primero que nada, tengo una tristeza porque estoy representando a Lanús y quiero muchísimo al club. La verdad que no era la manera de irme, me sentí un poco dolido por haberle faltado el respeto a los dirigentes, mis compañeros y a los chicos de Tigre", comentó.

Sobre su reacción, sostuvo que "fue un amistoso tranquilo, habíamos tenido un roce con el arquero, pero buena onda, quedó ahí nomás. Este chico Barrionuevo vino corriendo, pensé que me iba a pegar, y yo reaccioné antes. Fue feo por toda la gente que está ahí, un momento malísimo. Nunca inicié una pelea, esta vez me equivoqué yo y debía una disculpa hacia el club y los chicos que actuaron de buena manera y yo reaccioné mal".

Por último, Díaz dijo que "es la primera vez que paso una situación tan fea. Mis compañeros me dijeron que estaba equivocado, no sé por qué reaccioné así, jamás le pegué a una persona. No soy de esos que buscan el problema por más que me digan 'loco'. Cuando me equivoco como en esta oportunidad, pido disculpas. Siempre trato de que todo quede dentro de la cancha".

