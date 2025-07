Leandro Benegas apuntó a Francisco Meneghini por su inminente salida de O'Higgins: "El DT no me quiso utilizar"

Tras alcanzar el cuarto puesto de la Liga de Primera y quedar a solo seis puntos de los líderes Coquimbo Unido y Audax Italiano, O'Higgins comienza a diagramar el armado del equipo para los desafíos del segundo semestre.

En ese sentido, uno de los futbolistas que no seguiría en la institución rancagüina sería el delantero Leandro Benegas, quien apenas convirtió un gol en los 457 minutos que disputó.

"El cuerpo técnico (liderado por Francisco Meneghini) me dijo que no me tenían en cuenta. Es muy doloroso, pero son cosas del fútbol. Hay personas que tienen que tomar decisiones y uno las acepta. Yo lo tomo como otro desafío, como ha sido siempre en mi vida", reveló el atacante en conversación con programa 'Estación Celeste' de radio Caramelo.

El exjugador de Colo-Colo y Universidad de Chile añadió que "seguiré entrenando en O’Higgins hasta que arreglemos mi salida, porque aún tengo contrato con el club, pero el cuerpo técnico y una parte de la dirigencia ya me comunicaron que no quieren contar más conmigo".

Por último, el mendocino apuntó sus dardos al estratego del cuadro celeste y acusó que "no pude jugar partidos de forma seguida. En los últimos duelos estuve a disposición y lamentablemente el DT no me quiso utilizar".

