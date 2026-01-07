Lawrence Vigouroux fue incluido en el equipo de la semana de la Championship de Inglaterra

Lawrence Vigouroux no para de recibir elogios gracias a la brillante actuación del fin de semana defendiendo el arco del Swansea City, duelo donde el chileno brilló con luz propia a pesar de la derrota por 2-1.

De hecho, el cancerbero fue escogido dentro del equipo de la semana elaborado por la EFL Championship y el sitio de estadísticas WhoScored, que además lo evaluó con un nota 8,5.

"El portero chileno realizó ocho atajadas en total, seis de ellas desde dentro del área, negando repetidamente a Millwall y manteniendo a Swansea en la contienda hasta los momentos finales. Aunque el gol de la victoria de Caleb Taylor en el minuto 92 negó a Swansea un punto, Vigouroux fue merecidamente nombrado Jugador del Partido por WhoScored", indicaron en el sitio de la segunda división inglesa.

Además, destacaron que "esto continúa con una racha impresionante, con el portero ganando tres premios al Jugador del Partido en sus últimas siete apariciones. Esta tampoco es su primera inclusión en el Equipo de la Semana, ya que también brilló anteriormente en la temporada contra Southampton, donde sus ocho salvadas le valieron a Swansea un valioso punto de visitante".

El guardameta no solo fue alabado por el certamen británico, sino también por su entrenador Vitor Matos, quien señaló tras el cotejo que "no sólo contra Millwall ha estado sobresaliente. Fue enorme porque nos mantuvo en el partido; pudimos competir. Hizo unas paradas increíbles y no tuvimos la suerte de darle al menos un punto. Creo que se lo merecía".

"Es un portero experimentado, de gran carácter, muy profesional. Me gusta mucho y a los chicos también. Estamos muy contentos de tenerlo", remarcó el estratego portugués.

(Imagen: @lawrencev93)

