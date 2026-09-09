Lautaro Pastrán quiere seguir en Colo-Colo para disputar la Copa Libertadores y se ilusiona con un llamado a la Roja

Pese a que en Colo-Colo están enfocados en seguir como sólido líder para sellar el título de la Liga de Primera, hay algunos jugadores que también ya piensan en la continuidad de cara a la siguiente temporada para disputar la Copa Libertadores.

Uno de ellos es el delantero argentino-chileno Lautaro Pastrán, quien en la conferencia de prensa de este miércoles no escondió su deseo de seguir en el "Cacique" el próximo año.

"Todavía no me he sentado a hablar con mi representante ni con el presidente (Aníbal Mosa). Faltan muchos partidos, pero obviamente me gustaría seguir acá y me encantaría jugar la Copa Libertadores. El año pasado me tocó jugarla con Liga de Quito hasta las semifinales y fue una locura", reconoció.

Además, el atacante se refirió a la opción de ser convocado a la Roja para los próximos amistosos: "¿A qué jugador no le gustaría ir a la Selección? Obviamente que sí me gustaría, pero primero me centro en Colo-Colo. A mí no me han dicho nada todavía, todo lo demás es rumor. Yo estoy tranquilo".

El jugador de 24 años, también, resaltó la nominación de Vozinha al Balón de Oro en la categoría como mejor arquero: "Es un orgullo grande, no solo como compañero, sino también como institución. Está dejando en alto el nombre del club".

"Vozinha es una gran persona. Por lo que he podido conocer de él, es muy humilde y tranquilo", sentenció Pastrán sobre el golero africano.

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