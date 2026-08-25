Lautaro Pastrán pone mesura pese a la ventaja de Colo-Colo en el liderato: "No nos creemos superiores ni nada"

Con el triunfo en el Superclásico ante Universidad de Chile, Colo-Colo dio otro paso más al título de la Liga de Primera, pues le sacó 13 puntos de ventaja en la tabla al cuadro azul, que es su más cercano perseguidor.

Sin embargo, pese a la victoria y la gran diferencia de unidades, Lautaro Pastrán puso mesura. En conversación con radio ADN, el volante del "Cacique" sostuvo que "lo vivimos con humildad, todavía no nos creemos superiores ni nada, sino que vamos partido a partido para levantar la copa".

"Da para ilusionarse, sin duda. Obvio, todos estamos ilusionados, pero también hay que mostrar humildad en esto. Hay que disfrutar el día a día y cuando llegue el fin de semana, conseguir los tres puntos ¿Por qué nos vamos a desesperar?", añadió.

Sobre su futuro en el cuadro albo, club con el que tiene contrato hasta final de año, comentó: "Sería lindo seguir. No he hablado con el presidente, no he hablado con mi representante sobre este tema, pero obviamente me gustaría seguir".

Por último, sobre su balance en el conjunto de Macul, Pastrán expresó: "Al principio me costó un poco, pero sabía que iba a tener oportunidades y que no tenía que desaprovecharlas. Pasó lo de la lesión, pero sabía que podía volver a un buen ritmo. Son cosas que pasan, no es nada grave tampoco, no se murió nadie".

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