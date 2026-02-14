Lautaro Millán divide a la prensa tras su actuación en triunfo de Independiente

El joven seleccionado nacional Lautaro Millán fue protagonista en el triunfo por 2-0 de Independiente sobre Lanús, encuentro válido por la quinta fecha del Torneo Apertura.

El volante aportó una asistencia clave al enviar un preciso centro que terminó en el gol de Ávalos, contribución que fue determinante para sellar la victoria del “Rojo”. Millán se mantuvo en cancha hasta el minuto 76, cuando fue reemplazado por su compatriota Luciano Cabral.

Sin embargo, su desempeño no logró convencer plenamente a la prensa argentina. El diario Olé calificó su actuación con nota 6, señalando que tuvo “poca influencia”, aunque destacaron que cuando encontró espacios logró asistir con un gran centro.

Una evaluación similar realizó el portal Orgullo Rojo, que sostuvo que Millán “levantó menos que el resto de sus compañeros”, aunque reconocieron acciones positivas y remarcaron su asistencia en el segundo gol. También mencionaron una ocasión clara en el segundo tiempo que fue bloqueada por la defensa rival.

En contraste, el medio partidario Infierno Rojo fue más benevolente en su análisis del mediocampista, destacando que tuvo un buen partido, fue movido y participativo, y subrayó que levantó su nivel, siendo el encargado de generar la jugada decisiva del segundo tanto, en una noche donde su rendimiento terminó dividiendo opiniones.

