Las "Diablas" sufren dolorosa derrota ante Nueva Zelanda por la Nations Cup en Auckland

Después de debutar con un triunfo por 2-0 ante Francia, la selección chilena femenina de hockey césped no pudo repetir y sufrió una dolorosa derrota en la Nations Cup.

Las "Diablas" cayeron este martes por 3-2 ante el local Nueva Zelanda en Auckland, por su segundo partido por el Grupo B de la competencia.

Las nacionales iban ganando por 2-0, gracias a los goles de María Jesús Maldonado (4') y Simone Avelli (20'). Sin embargo, las oceánicas dieron vuelta el marcador y se impusieron de forma dramática con tantos de Olivia Shannon (32'), Holly Pearson (37') y Josephine Murray (57').

Con esto, las "Diablas" quedaron segundas en el Grupo B, con tres puntos, y se jugarán la clasificación a semfinales este jueves 18 de junio, cuando enfrenten a Corea del Sur (a las 00:45 horas), que solo tiene un punto y que empató con Francia.

Consignar que las dos primeras del grupo pasan a semifinales, mientras que el monarca de la competencia se quedará con el cupo a la ProLeague, la liga más poderosa del mundo y donde juegan las mejores selecciones del planeta.

PURANOTICIA