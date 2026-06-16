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Las "Diablas" sufren dolorosa derrota ante Nueva Zelanda por la Nations Cup en Auckland

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La selección chilena femenina de hockey césped perdió 3-2 tras ir ganando 2-0. Ahora se jugarán la clasificación a semifinales este jueves 18 de junio ante Corea del Sur.

Las "Diablas" sufren dolorosa derrota ante Nueva Zelanda por la Nations Cup en Auckland
Martes 16 de junio de 2026 08:54
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Después de debutar con un triunfo por 2-0 ante Francia, la selección chilena femenina de hockey césped no pudo repetir y sufrió una dolorosa derrota en la Nations Cup.

Las "Diablas" cayeron este martes por 3-2 ante el local Nueva Zelanda en Auckland, por su segundo partido por el Grupo B de la competencia.

Las nacionales iban ganando por 2-0, gracias a los goles de María Jesús Maldonado (4') y Simone Avelli (20'). Sin embargo, las oceánicas dieron vuelta el marcador y se impusieron de forma dramática con tantos de Olivia Shannon (32'), Holly Pearson (37') y Josephine Murray (57').

Con esto, las "Diablas" quedaron segundas en el Grupo B, con tres puntos, y se jugarán la clasificación a semfinales este jueves 18 de junio, cuando enfrenten a Corea del Sur (a las 00:45 horas), que solo tiene un punto y que empató con Francia.

Consignar que las dos primeras del grupo pasan a semifinales, mientras que el monarca de la competencia se quedará con el cupo a la ProLeague, la liga más poderosa del mundo y donde juegan las mejores selecciones del planeta.

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