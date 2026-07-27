A los 96 años fallece Lucy López, primera chilena en ganar una medalla en los Juegos Panamericanos

El deporte nacional se vistió de luto la noche de este lunes luego de que se confirmara el fallecimiento de Lucy López Cruz, primera chilena en ganar una medalla en los Juegos Panamericanos, logro que consiguió en Buenos Aires 1951 cuando se colgó la plata en salto alto.

La noticia fue dada a conocer por la familia de la mujer, quien pasó a mejor vida a los 96 años en su residencia ubicada en la comuna de Providencia acompañada de sus seres queridos.

Sus restos serán velados en la Parroquia Santa Gemita, en Ñuñoa, mientras que tanto la misa como el funeral se llevarán a cabo el miércoles en horario por confirmar.

En lo deportivo, el logro conquistado en la capital argentina le permitió a López integrar la preselección del Team Chile para los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952.

Tras su retiro de la actividad, la exatleta se tituló de docente de Educación Física en la Universidad de Chile y por más de dos décadas (1973-1994) impartió la cátedra de atletismo en la misma casa de estudios. Además, fue entrenadora en los colegios Universitario El Salvador y Villa María Academy, y también en el Club Atlético de Santiago.

Cabe destacar fue galardonada por el Círculo de Periodistas Deportivos en las categorías Mejor Antigua Deportista (2010) y Trayectoria Deportiva (2023).

Es importante recordar que en el marco de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 integró el grupo de leyendas que encendió el pebetero en la ceremonia inaugural en el estadio Nacional, acompañada de Fernando González y Nicolás Massú.

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