U. La Calera logra un agónico empate ante Everton, pero se mantiene colista de la Liga de Primera

En medio de la lluvia en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, Everton dejó escapar un triunfo que tenía prácticamente asegurado y empató a uno ante una Unión La Calera que se mantuvo como colista absoluta de la Liga de Primera.

Los locales tenían la imperiosa necesidad de sumar de a tres para no seguir alejándose del objetivo de la permanencia, mientras que los viñamarinos tenían una buena posibilidad para despegarse de la parte media de la tabla y sumarse a la lucha por clasificar a copas internacionales.

En una primera fracción muy opaca, marcada por largos pasajes en los cuales los arqueros casi no fueron exigidos, fueron los auriazules quienes estuvieron más cerca de romper la monotonía y pudieron hacerlo casi al inicio del cotejo, pero el disparo de Vicente Fernández se fue ligeramente desviado (1').

A partir de ese momento la visita marcó la pauta, aprovechando inconsistencias en el juego de los caleranos que tenían problemas para armar acciones de riesgo. El cuadro forastero volvió a coquetear con el gol en el minuto 34 con un tiro potente de Alan Medina que el portero Nicolás Avellaneda envió al córner.

Para el complemento se esperaba que el dueño de casa comenzara a animarse un poco más y generar algo de peligro en cambo contrario. Sin embargo, esto no sucedió y el conjunto "oro y cielo" abrió la cuenta gracias a un Nicolás Montiel que apareció para empujar la pelota luego de un rebote del guardameta ante la arremetida de Josué Ovalle (51').

Pese a la necesidad que tenían de dar vuelta el marcador, el conjunto rojo le costó disputarle el control a los dirigidos por Walter Ribonetto, que en un par de contras pudieron haber aumentado las diferencias. Recién en el tramo final el equipo anfitrión aceleró la marcha y en el filo del tiempo reglamentario, Francisco Pozzo sentenció la igualdad (90').

Al margen de la épica reacción, el empate poco sirvió para las pretensiones de los "cementeros", que se mantuvieron últimos con 13 puntos. La escuadra "ruletera", en cambio, quedó octava con 23 unidades.

Cabe señalar que Unión La Calera protagonizará este sábado un duelo de necesitados cuando visite desde las 12:30 horas a Cobresal, penúltimo de la tabla. Everton, en tanto, recibirá en el estadio Sausalito a Colo-Colo, puntero absoluto de la competición.

FICHA DEL PARTIDO

Unión La Calera

Nicolás Avellaneda, Christopher Díaz, Nicolás Palma (Francisco Pozzo, 58'), Juan Pablo Salomoni, Daniel Gutiérrez; Bayron Oyarzo (Axel Encinas, 83'), Yonathan Andía (Yerko Leiva, 68'), Carlo Villanueva (Joan Cruz, 83'), Camilo Moya (Rodrigo Pérez, 83'), Cristián Gutiérrez; Matías Campos López. (DT: Martín Cicotello)

Everton

Ignacio González; Lucas Soto (Ramiro González, 88'), Hugo Magallanes, Diego Oyarzún, Vicente Fernández; Benjamín Berríos (Andrés Arroyo, 73'), Joaquín Moya; Braian Martínez (Emiliano Ramos, 73'), Alan Medina, Josué Ovalle (Gustavo Charrupí, 67'); Nicolás Montiel (Cristian Palacios, 67'). (DT: Walter Ribonetto)

Árbitro: Matías Assadi

Estadio: Nicolás Chahuán Nazar, La Calera

PURANOTICIA