Las Diablas se despiden del Mundial de Bélgica tras caer ante Nueva Zelanda y cierran su participación en el último lugar

La selección chilena femenina de hockey césped se despidió del Mundial de Bélgica con una nueva derrota. Las Diablas cayeron por 3-2 ante Nueva Zelanda y finalizaron su participación en la cita planetaria en el último lugar de la clasificación.

La escuadra nacional buscaba conseguir su primera victoria en el torneo, pero nuevamente no pudo sumar un triunfo y terminó inclinándose ante el combinado oceánico.

Nueva Zelanda abrió el marcador a los 9 minutos, por medio de Kaitlin Cotter. Sin embargo, Chile reaccionó en el segundo tiempo y logró dar vuelta el resultado.

A los 36', Manuela Urroz marcó el empate para las nacionales, mientras que a los 44' la propia jugadora volvió a aparecer para poner a Chile en ventaja y dejar a Las Diablas momentáneamente arriba en el marcador.

La reacción neozelandesa, eso sí, no tardó en llegar. A los 49', Riana Pho anotó el 2-2, mientras que a los 56' Katie Doar marcó el tanto definitivo, que le permitió a Nueva Zelanda quedarse con la victoria por 3-2.

De esta manera, Chile terminó el Mundial en el último lugar, en el casillero 16°, cerrando su participación sin conseguir triunfos.

El resultado queda además por debajo de la actuación de Las Diablas en la pasada Copa del Mundo, donde la selección nacional finalizó en el 13° lugar y consiguió dos victorias.

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