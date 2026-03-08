Las Diablas rugen rumbo al Mundial: Chile clasifica por segunda vez y sueña con los Juegos Olímpicos

La selección chilena femenina de hockey césped no para de celebrar tras su histórica clasificación -por segunda vez consecutiva- a un Mundial de la categoría, esta vez al que se jugará en agosto en Países Bajos y Bélgica.

Las Diablas obtuvieron su pasaje mundialista tras vencer por penales a Japón en el Parque Estadio Nacional el sábado por la noche.

“Tuvimos un proceso donde nos desvivimos por lograr nuestro objetivo, venimos de meses de entrenamiento, todas dejan todo de lado. Es la prioridad estar acá porque ser Diabla es un orgullo”, dijo la capitana del equipo chileno, Manuela Urroz.

La hockista nacional señaló que los objetivos no se terminan con este logro.

“Tenemos que ir por más porque queremos estar en los Juegos Olímpicos. Estamos dejando a Chile en lo más alto con un equipo que es probablemente el equipo mejor rankeado del momento. Somos un orgullo para el país y por eso necesitamos un apoyo”, dijo Manuela Urroz, quien finalmente tuvo un emotivo recuerdo para la fallecida portera del equipo, Claudia Schüler. “Este equipo sufrió mucho con la partida de Claudia, pero pudo levantarse de algo que nos partió y estar acá viviendo esta nueva clasificación con ella apoyándonos de otro lado, en sus canchas, con su mural”.

PURANOTICIA