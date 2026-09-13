Las Diablas golean 16-0 a Paraguay en su debut en los Juegos Suramericanos

Este domingo se inició la fase competitiva en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, Argentina, y para Chile el estreno fue alentador.

Ello porque la selección chilena femenina de hockey césped arrasó con Paraguay en el debut por 16-0 en partido jugado en el estadio Ash.

Para Las Diablas anotaron Fernanda Villagrán, Fernanda Arrieta, María Maldonado, Manuela Urroz, Monserrat Obon, Victoria Arrieta, Constanza Palma y Josefina Gutiérrez.

El próximo partido de las chilenas será este martes ante Perú a partir de las 15 horas.

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