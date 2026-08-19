Las Diablas empatan en el último minuto ante Australia y quedan fuera del Mundial de Hockey

Se acabó el sueño de la selección chilena femenina de hockey césped de avanzar en el Mundial de hockey césped que se disputa en Bélgica.

Las Diablas dejaron escapar el triunfo en los minutos finales y empataron 4-4 ante Australia, resultado que las dejó últimas del Grupo A, con apenas un punto y sin opciones de avanzar a la siguiente fase por el título.

El conjunto oceánico abrió el marcador a los 29 minutos, por medio de Courtney Schonell. Sin embargo, las nacionales reaccionaron rápidamente y Laura Muller igualó el encuentro a los 33'. Australia volvió a ponerse en ventaja a los 40', gracias a Abigail Wilson, pero Chile consiguió nuevamente la paridad con una anotación de Manuela Urroz a los 46'.

En los últimos periodos, Claire Colwill puso el 3-2 para Australia a los 51', aunque la respuesta chilena fue inmediata: apenas un minuto después, Florencia Barrios volvió a emparejar el marcador.

La remontada nacional parecía concretarse a los 54', cuando Fernanda Villagrán puso por primera vez a Chile en ventaja mediante un penal. No obstante, cuando el triunfo parecía al alcance de las Diablas, Mariah Williams marcó en el último minuto para sellar el definitivo 4-4.

Con este resultado, Chile solamente podrá aspirar a pelear los puestos del 9° al 16° en el certamen mundial. Las nacionales volverán a jugar durante la madrugada de este viernes, ante un rival que aún está por definirse, aunque Inglaterra o India aparecen como las posibles opciones.

PURANOTICIA