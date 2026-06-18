Las "Diablas" empatan con Corea del Sur y se meten en semifinales de la Nations Cup

La selección chilena femenina de hockey sobre césped continúa haciendo historia. Las "Diablas" clasificaron a las semifinales de la Nations Cup que se disputa en Auckland, Nueva Zelanda, luego de empatar 2-2 ante Corea del Sur en la última fecha de la fase grupal.

El conjunto nacional tuvo un arranque arrollador y logró ponerse en ventaja por 2-0 gracias a un doblete de Fernanda Arrieta, quien marcó a los 1 y 13 minutos del compromiso.

Sin embargo, las asiáticas reaccionaron rápidamente y consiguieron igualar el marcador mediante las anotaciones de Jiyun Choi (15') y Yuri Lee (28'), decretando el empate definitivo antes del descanso.

Con este resultado, Chile alcanzó los cuatro puntos en el Grupo B y aseguró el segundo lugar de la tabla, solo por detrás de Nueva Zelanda, que lideró la zona con campaña perfecta y nueve unidades.

Ahora, las "Diablas" deberán enfrentar a India, líder invicto del Grupo A, en las semifinales del torneo. El compromiso está programado para este sábado 20 de junio, a las 00:00 horas de Chile.

Por su parte, la otra semifinal enfrentará a Nueva Zelanda y Estados Unidos.

Cabe destacar que el campeón de la Nations Cup obtendrá un cupo para la ProLeague, la competencia más importante del hockey sobre césped a nivel mundial y que reúne a las mejores selecciones del planeta.

PURANOTICIA