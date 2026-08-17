Las Diablas caen ante Japón y complican su avance en el mundial de hockey en Bélgica

Se complicó el sueño de las Diablas de seguir avanzando en el Mundial de Hockey que se disputa en Bélgica. Esto, luego que la Selección Chilena cayera por 3-0 ante Japón en un duelo donde era clave ganar.

Las asiáticas fueron superiores desde el principio y abrieron la cuenta a los 7 minutos del primer cuarto, por medio de Miyu Hasegawa, mientras que en el arranque del segundo cuarto aumentaron gracias a Hiroka Murayama y más tarde Maho Ueno sentenció el marcador.

Esta fue la segunda derrota sufrida por el combinado nacional, pues en el debut cayó ante Países Bajos, defensoras del título.

Con esto, las dirigidas por Cristóbal Rodríguez quedaron últimas en el Grupo A, sin puntos, tras dos partidos. En tanto, Australia, Países Bajos y Japón tienen 3.

Las Diablas disputarán este miércoles su último partido de la fase grupal ante las oceánicas, a las 03:30 horas, donde solamente les sirve ganar, aunque primero necesitan que este lunes Países Bajos derrote sí o sí a Australia para tener chances de clasificar el miércoles. De lo contrario, quedarán eliminado en esta misma jornada.

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